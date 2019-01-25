تامر حسني بعضلات بارزة وملامح متغيرة استعدادًا لفيلمه الجديد.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك الفنان المصري تامر حسني، متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع «إنستجرام»، بصورة له من داخل إحدى الصالات الرياضية.

تامر حسني، ظهر في الصورة بجسد رياضي وعضلات ذراعية بارزة بشكل كبير، وعلق على الصورة قائلًا: «استعدادات قوية لفيلمي الجديد.. إن شاء الله فيلم مختلف ومحطة جديدة في حياتي السينمائية؛ من حيث التمثيل والمضمون والصورة مع نجوم العمل الكبار والمخرج اللبناني العبقري سعيد الماروق».

فيلم «كل سنة وإنت طيّب»، سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، وإنتاج «نيوسينشري – دولار»، ويشارك فيه إلى جانب تامر حسني وزينة، خالد الصاوي، عزت أبو عوف، محمد ثروت، عائشة بن أحمد، ونانسي صلاح، ومن المقرر طرحه في صالات السينما في الربيع المقبل، ويلعب فيه تامر حسني دور نصّاب، يتعرض للعديد من المواقف والمطاردات.

وكان أخر أعمال تامر حسني، فيلم «البدلة» وشارك في بطولته، أكرم حسني، أمينة خليل، دلال عبدالعزيز، وماجد المصري، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج ماندو العدل، وكان أخر أفلام المخرج سعيد الماروق في السينما هو إخراجه لفيلم «365 يوم سعادة»، مع أحمد عز.