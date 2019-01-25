ميار الببلاوي تظهر بوزن زائد وتكشف السبب.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المصرية ومقدمة البرامج ميار الببلاوي جمهورها في صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

ميار نشرت صور لها برفقة زوجها وائل عباس، وظهرت فيها بوزن زائد عن المعتاد، وعلقت قائلة إن هناك رجل يحبك لسبب ما وهناك آخر يحبك رغم كل شيء، مشيرة إلى أن وزنها ازداد جدا أكثر مما كانت عليه قبل الدايت بسبب حبها الشديد لأكل.

الفنانة المحجبة أوضحت أيضا أنها لم تهتم بالدايت لأنه لم يعرض عليها أي أعمال لرمضان المقبل، بينما تم غلق القناة التي كانت تعمل لديها، ولا تعرف ماذا يحمل لها المستقبل.

ميار ختمت رسالتها بقولها إنها تعلمت كيف تكون محبوبة من زوجها، وأكدت انه يتفانى في إسعادها، وأنها تتجاهل كل شيء في حياتها لأنها راضية معه، ومع اولادهما.

يٌذكر أن ميار الببلاوي تزوجت من ضابط الشرطة منذ سنوات، وذلك بعد 3 زيجات فاشلة انتهت بالطلاق، بينما لديها ابن واحد من زوجها الأول اسمه محمد.

ميار ذكرت من قبل إنها كانت تسئ اختيار شريك حياتها، كما أنها تتعرض للحسد باستمرار، ولم تشعر أنها سعيدة إلا عندما تزوجت من وائل عباس ووصفته بأنه يحمل كل معاني الرجولة.