إيناس عز الدين تختار لوك جديد.. ما رأيك؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت المطربة المصرية الشابة إيناس عز الدين جمهورها في صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

إيناس ظهرت في الصورة بلوك جديد، حيث غيرت جزء كبير من شعرها وبدلت لونه إلى الأشقر الفاتح، بينما غير الماكياج الثقيل من ملامحها لتبدو مختلفة تماما.

جمهور الفنانة الشابة انقسم حول اللوك الذي اختارته لنفسها، فالبعض لم يحب لون شعرها الجديد، وفضل اللون الأسود، فيما أبدى البعض الآخر إعجابه بها.

إيناس عز الدين طرحت مؤخرا أغنية «القرايب مش حبايب»، من كلمات وألحان لامة علي وتوزيع جيزو، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا بعد عرضها.

الفنانة المصرية أجرت منذ شهور عملية نحت، وتخلصت من وزنها الذي كان يسبب لها الكثير من المتاعب والأمراض، وقالت من قبل إنها حاولت بكل الطرق أن تخسر هذا الوزن ولكنها فشلت، وكانت تعبر عن غضبها دائما لأنه يتم التعامل معها كما لو كانت عارضة وليست مطربة.

إيناس عز الدين مطربة شابة نافست في برنامج المواهب أراب أيدول وخرجت قبل النهائيات، وكانت تعاني من بعض المشكلات الصحية، ولم توفق في محاولاتها المستمرة لإنجاب طفل، وانفصلت عن زوجها أحمد قمر بعد زواج 4 سنوات.