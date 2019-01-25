محمد حماقي يطلق ألبوم «كل يوم من ده»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أطلق الفنان والمطرب المصري محمد حماقي ألبومه الجديد “كل يوم من ده”، وذلك عبر القناة الرسمية للشركة المنتجة “نجوم ريكوردز” على موقع الفيديوهات “يوتيوب”، والذي يعود به للساحة بعد غياب 4 سنوات منذ آخر ألبوماته “عمره ما يغيب” عام 2015.

وتضمن الألبوم الجديد 20 أغنية، وهي المرة الأولى التي يطرح فيها مطرب مصري ألبوما غنائيا يحتوي على هذا العدد من الأغاني، حيث عوض محمد حماقي غيابه طوال تلك السنوات بزيادة عدد أغاني الألبوم الجديد.

وكان آخر ألبومات محمد حماقي “عمره ما يغيب” قد حقق نجاحًا كبيرًا عام 2015، خاصة في ظل الظروف الشخصية التي كان يعيشها محمد حماقي في ذلك الوقت وساهمت في نجاح الألبوم.

ويتعاون محمد حماقي في الألبوم الجديد مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين منهم أمير طعيمة، تامر حسين، تامر على، خالد تاج الدين، نادر حمدي، نادر عبد الله، عمرو مصطفى، شريف تاج، تميم، توما ومحمد يحيى.