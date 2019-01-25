نيكول سابا تُؤدّي دور شخصيتين "توأم" خلال "ولاد تسعة"

كشفت الفنانة نيكول سابا أنها تعرّضت للإرهاق الشديد أثناء تصوير مسلسل "ولاد تسعة" لكونه ينتمي إلى نوعية المسلسلات الطويلة، إذ يصل عدد حلقاته إلى 70 حلقة، هذا إلى جانب قيامها بتجسيد شخصيتين توأم، هما "نهى" التي تعيش في مصر و"يارا" التي تعيش في لبنان، وهذا الأمر كان مرهقا جدا بالنسبة إليها، مؤكدة أن كلّ هذا الإجهاد والتعب زال بمجرد تلقيها ردود الأفعال التي فاقت كل توقعاتها بكثير.

وأعلنت نيكول سابا، خلال تصريح خاص لها إلى "لايف ستايل"، أنها تُحضّر لأغنية مصرية جديدة مع الشاعر الغنائي أمير طعيمة، رافضة الكشف عن أي تفاصيل تخصها، مكتفية بقولها بأنها ستكون بمثابة مفاجأة لجمهورها حينما يتم طرحها خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن مسلسل "ولاد تسعه" تُشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم بجانب خالد زكي منهم: نيكول سابا وخالد سليم وبيومي فؤاد وسهر الصايغ وهبة مجدي ورحمة حسن وإلهام عبدالبديع ولقاء سويدان وإسلام جمال وعمرو عابد وميار الغيطي، وهو من تأليف فداء الشندويلي وإنتاج صادق الصباح وإخراج أحمد شفيق.

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