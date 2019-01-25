ندى بسيوني تُؤكّد فاتن حمامة "نجمة كلّ جيل"

أكّدت الفنانة ندى بسيوني أنها كانت تتمنى أن تقوم بتمثيل مشهد واحد أمام الفنانة الراحلة فاتن حمامة، موضّحة أنها من الفنانات اللاتي يحملن مواصفات خاصة كنجمة لكل جيل.
وأوضحت ندى بسيوني أنها كانت محظوظة بالعمل مع الفنان الكبير محمود مرسي في مسلسل "العائلة" عام 1994.
وبيّنت ندى أنها ما زالت حزينة على رحيل كبار الفنانين الذين كانت تعدّهم قدوة في حياتها، أمثال فاتن حمامة وكمال الشناوي وأحمد رمزي وكل نجوم الزمن الجميل.
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