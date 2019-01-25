شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. تريلر جديد لفيلم الأنيمشن Wonder Park قبل طرحه 15 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة Paramount Pictures تريلر رسمي جديد لفيلم الأنيمشن Wonder Park، ومن المقرر طرحه يوم 15 مارس القادم في الولايات المتحدة الأمريكية.

الفيلم تدور قصته حول June وهى فتاة متفائلة ومبتكرة تكتشف حديقة ترفيهية تدعى Wonderland مخبأة في الغابة، الحديقة مليئة بركوب الخيل الخيالي والكلام المضحك والحديث، الحديقة في حالة من الفوضى، تكتشف June الحديقة التي جاءت من خيالها وهى الوحيدة القادرة على إصلاحها، لذا فهى تجلس مع الحيوانات لإنقاذ هذا المكان السحري وإعادة الأعجوبة في بلاد العجائب.

الفيلم من بطولة أصوات براينا دينسكى، وجينيفر جارنر، وكين هدسون كامبل، وكنان طومسون، وميلا كونيس، وجون أوليفر، وكين جيونج، ونوربرت ليو بوتز، وماثيو برودريك، ومن تأليف جوش ابيلبوم، وأندريه نيميك، وروبرت جوردون، وجوش ابيلبوم، وأندريه نيميك.