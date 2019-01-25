شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Ralph Breaks the Internet يحقق 458 مليون دولار بعد شهرين عرض والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم Ralph Breaks the Internet الذى طرح يوم 21 نوفمبر الماضى فى الولايات المتحدة الأمريكية إيرادات وصلت لـ 458 ملايين دولار إجماليا، وانقسمت الإيرادات إلى 194 مليون دولار داخل الولايات المتحدة، و 264 مليون دولار حول العالم.
الفيلم يشارك فيه بالأداء الصوتى، سارة سيلفرمان، وجون سى رايلى، وادينا مينزل، وكريستين بيل، وآلان توديك، وماندي مور، وكيلى ماكدونالد، وأولايى كرافالو، وأنتونى دانييلز، ومن إخراج وتأليف فيل جونستونن وريتش مور، بالإضافة إلى جيم ريردون، وباميلا ريبون.
وتدور أحداث الجزء الثانى من الفيلم بعد 6 أعوام من إنقاذ المكان من ثأرTurbo بعد تدميره بالجزء الأول مما دفع Ralph وVanellope للسفر إلى الإنترنت عبر جهاز توجيه Wi-Fi المثبت حديثًا فى Arcade وLitwak لاسترداد قطعة قادرة على إنقاذ اللعبة.
كانت هذه تفاصيل خبر فيلم Ralph Breaks the Internet يحقق 458 مليون دولار بعد شهرين عرض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.