شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Ralph Breaks the Internet يحقق 458 مليون دولار بعد شهرين عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم Ralph Breaks the Internet الذى طرح يوم 21 نوفمبر الماضى فى الولايات المتحدة الأمريكية إيرادات وصلت لـ 458 ملايين دولار إجماليا، وانقسمت الإيرادات إلى 194 مليون دولار داخل الولايات المتحدة، و 264 مليون دولار حول العالم.

الفيلم يشارك فيه بالأداء الصوتى، سارة سيلفرمان، وجون سى رايلى، وادينا مينزل، وكريستين بيل، وآلان توديك، وماندي مور، وكيلى ماكدونالد، وأولايى كرافالو، وأنتونى دانييلز، ومن إخراج وتأليف فيل جونستونن وريتش مور، بالإضافة إلى جيم ريردون، وباميلا ريبون.

وتدور أحداث الجزء الثانى من الفيلم بعد 6 أعوام من إنقاذ المكان من ثأرTurbo بعد تدميره بالجزء الأول مما دفع Ralph وVanellope للسفر إلى الإنترنت عبر جهاز توجيه Wi-Fi المثبت حديثًا فى Arcade وLitwak لاسترداد قطعة قادرة على إنقاذ اللعبة.