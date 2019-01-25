شاهد… ممثل لبناني يروي تجربته مع المساكنة ويشبه المرأة بالسيارة!

كتب امير فتحي في الجمعة 25 يناير 2019 03:55 صباحاً -

كشف الممثل جوليان فرحات أنه مع المساكنة لعدد من الأسباب، وأن فكرته أيضا تنطبق على شقيقته، التي لا يمانع إذا ما أرادت العيش مع رجل بلا زواج.

وقال جوليان فرحات، خلال استضافته في حلقة “أنا هيك” مع الإعلامي نيشان والذي يعرض عبر قناة الجديد، انه بدأ تجربة المساكنة خلال عمر الثامنة عشر من عمره وان اطول فترة كانت لمدة ثلاثة اشهر.

واثار فرحان دهشة نيشان عندما اعتبر المساكنة امر عملي مقارنا بين المرأة والسيارة حيث قال: “مثل اذا بدك تشترى سيارة اكيد بكون افضل اذا بتختبر عدة سيارات وبتعرف اي نوع بناسبك”