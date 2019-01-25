عمرو يوسف يتعاقد على مسلسل لموسم رمضان 2019

كتب امير فتحي في الجمعة 25 يناير 2019 03:55 صباحاً -
تعاقد الفنان المصري عمرو يوسف مع المنتج ريمون مقار لبطولة مسلسل جديد يخوض به دراما رمضان المقبل، وهو من تأليف نبيل عبد الحميد ومحمود حجاج.
من المقرر ان يعقد عمرو يوسف جلسات عمل خلال الفترة المقبلة للاتفاق على التفاصيل النهائية للمسلسل مع المخرج محمد سلامة، حتى يتم بدء تصويره خلال الأيام المقبلة للحاق بشهر رمضان.
ويشار إلى أن الفنان عمرو يوسف قد قرر عدم خوض الدراما الرمضانية هذا العام إلا أنه عاد في قراره في اللحظات الأخيرة، بعدما وجد سيناريو مناسب له.
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