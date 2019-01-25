أحمد عز يُوضِّح أنّ "أولاد رزق 2" تشهد مفاجآت

صرَّح الفنان أحمد عز بأنه بدأ بالفعل في تصوير فيلم "أولاد رزق 2"، مشيرا إلى أنه سيظهر بشكل مختلف خلال أحداث الجزء الثاني، موضّحا أنه سعيد بالعمل مع المخرج طارق العريان، إذ أشار إلى أن بينهما كيمياء فنية.

أحمد عز أن الجزء الثاني من "أولاد رزق" يحمل مفاجآت جديدة في الأحداث، موضّحا أن هناك مجموعة كبيرة من المشاهد التي سيتم تصويرها في مجموعة من الأحياء الشعبية.

وقال أحمد عز إن لديه مسلسلا جديدا ما زال في التحضير ولم يأخذ فيه قرارا حتى الآن، وأشار عز إلى أنه في العام 2018 حقق نجاحات متعددة في السينما والتلفزيون، ويأمل أن يحقق نجاحا جديدا في السينما خلال العام الجديد.

يذكر أن أحمد عز انتهى منذ أسبوع من تصوير فيلم "الممر" مع المخرج شريف عرفة.

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