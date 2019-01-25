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شكرا لقرائتكم خبر عن ساكن الليل ماشى غريب.. أغنية جديدة لفرقة أقصى الوسط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "ماشي غريب، أفكاري جحيم، مش محتاج مخلص".. بمثل هذه الكلمات فاجأت فرقة أقصى الوسط جمهورها المصرى بإطلاق أولى أغنياتها فى 2019 "ساكن الليل"، والتى تعيدها للساحة الغنائية بعد قرابة عام عن آخر أغانيها.
وتعد أقصى الوسط من أجدد التجارب الموسيقية فى ساحة الأندرجراوند بالإسكندرية، تضم الثنائى عمرو عز بعزف الكيبورد والبيانو والمطربة تقى، وانطلقت شهرتها بين جمهور المزيكا بشكل عام من قلب الساوند كلاود، عبر أشهر أغانيها "انتى" و"مراسيل للسما".
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