شكرا لقرائتكم خبر عن جيمس ليسور ينضم للموسم الثالث من مسلسل Divorce والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة HBO عن انضمام الممثل جيمس ليسور إلى الموسم الثالث من مسلسل " Divorce"، وكشفت HBO بعض التفاصيل حول دور ليسور في Divorce، حيث إنه سيلعب دور شخص رومانسى يقع في حب شخصية سارة جيسيكا باركر،" فرانسيس"، ولم تكشف الشبكة عن موعد طرح الموسم الثالث حتى الان.

تدور أحداث المسلسل فى إطار كوميدلا درامى حول فرانسيس، وهي امرأة متوسطة العمر تنفصل عن زوجها روبرت، والد طفليها، والمسلسل من بطولة سارة جيسيكا باركر، توماس هادن، مولي شانون ، وتاليا بلسم ، وتريسي ليتس ، وستيرلينغ جريس ، وتشارلي كيلجور، وفقا لموقع " tvseriesfinale ".