بصورة زناتي.. دياب يهنئ الشرطة بعيدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الفنان دياب الشهير بدياب "عو"، صورة له من مسلسل " كلبش" التي أدي فيها شخصية أمين الشرطة "زناتي" يهنئ بها الشرطة بعيدها.

وكتب دياب: "كل سنة وكل أصحابنا وأخواتنا رجالة الشرطة المصرية بخير يارب تحية من أخوكم في الخدمة (زناتي السيد زينهم)".

يُذكر أن محمد دياب قدم في رمضان الماضي مسلسل "أيوب" مع النجم مصطفى شعبان، ومسلسل "ضد مجهول" مع الفناة غادة عبد الرازق.