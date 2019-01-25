- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشر الفنان دياب الشهير بدياب "عو"، صورة له من مسلسل " كلبش" التي أدي فيها شخصية أمين الشرطة "زناتي" يهنئ بها الشرطة بعيدها.
وكتب دياب: "كل سنة وكل أصحابنا وأخواتنا رجالة الشرطة المصرية بخير يارب تحية من أخوكم في الخدمة (زناتي السيد زينهم)".
يُذكر أن محمد دياب قدم في رمضان الماضي مسلسل "أيوب" مع النجم مصطفى شعبان، ومسلسل "ضد مجهول" مع الفناة غادة عبد الرازق.
كانت هذه تفاصيل خبر بصورة زناتي.. دياب يهنئ الشرطة بعيدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.