مي حريري بـ"جيب" قصيرة وزوجة تامر حسني تمارس "التزلج".. 10 لقطات للنجوم في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

"الخليج 365" يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة..

زوجة السقا وصورة جديدة

نشرت الإعلامية مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها.

مي حريري بجيب قصيرة

نشرت الفنانة اللبنانية مي حريري، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وهي ترتدي جيب جلد قصيرة.

ماريتا الحلاني وكلبها

نشرت الفنانة اللبنانية ماريتا عاصي الحلاني، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وهي تحمل كلبها.

فاطمة الناصر بالأسود

نشرت الفنانة التونسية فاطمة الناصر، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بملابس سوداء.

بسمة بوسيل تتزلج على الجليد

نشرت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، زوجة الفنان تامر حسني، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وهي على "الاسكيدو" أثناء التزلج على الجليد.

ريم البارودي وصورة جديدة

نشرت الفنانة ريم البارودي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها.

صبا مبارك أنيقة

نشرت الفنانة الأردنية صبا مبارك، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة أنيقة.

هند صبري بإطلالة طبيعية

نشرت الفنانة التونسية هند صبري، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة طبيعية دون مكياج وسط الزهور.

سيلفي ريهام أيمن

نشرت الفنانة ريهام أيمن، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة سيلفي جديدة لها، حازت على إعجاب جمهورها.

دنيا بطمة بالقفطان

نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وهي ترتدي قفطان مغربي باللون اللبني.