محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - منى الموجي:

نشر موقع "الخليج 365" على مدار يوم الخميس 24 يناير عددًا من الأخبار والموضوعات الفنية، من بينها "انضمام الفنانة داليا مصطفى لفريق عمل مسلسل (قمر هادي)، إيراد فيلم (نادي الرجال السري) في أول أيامه بدور العرض السينمائي، طرح البرومو الرسمي لفيلم (قصة حب)، وطارق عبدالعزيز يكشف تفاصيل دوره في مسلسل (فكرة بمليون جنيه)، ومنة فضالي تستغيث من مجهول هاجم منزلها،.." وغيرها من الموضوعات التي نستعرض أبرزها في السطور التالية..

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة الفنية| مجهول يهاجم منزل منة فضالي.. وسبب انفصال ناهد السباعي عن زوجها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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