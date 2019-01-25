الكوميدي عباس جعفر: أغنية "راسي بعلبكي" كُتبت لي ولا أحد يمكنه منافستي

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 25 يناير 2019 03:03 صباحاً - أكد الممثل الكوميدي عباس جعفر أنه "لا يتوقع أنه سيكون ظاهرة ويختفي، والله أعلم بوضعه لاحقًا"، شاكرًا الجمهور على محبته الكبيرة له، بعد عرض فيلم "المهراجا" الذي شارك فيه مؤخرًا إلى جانب زياد برجي وداليدا خليل.

عباس يشارك في "ديو المشاهير" وبات في مراحل متقدمة من البرنامج، رغم أنه لا يملك الصوت الذي يخوله أن يكون فنانًا، إلا أنه دخل قلوب المشاهدين من خلال تمتّعه بخفة دمه والظلّ.

وفي دردشة مع "الخليج 365. نت"، أكد عباس أنه "كان يحب أن يغني ولو لمرة واحدة في حياته، وخصوصًا أغنية "زي الهوى" لـ عبد الحليم حافظ، وتحقق حلمه في "ديو المشاهير".

وشدّد عباس على أنه يجتهد ويعمل على نفسه بشكل دائم، ويسعى لأن يكون الأفضل ولن يتراجع إلى الوراء.، مؤكدًا أنه ليس بصدد خلق عداوات مع أيّ أحد من زملائه من الكوميديين الموجودين على الساحة، ببساطة لأنه لا يشبه أيّ أحد ويملك شخصيته الخاصة.





*هل يفكر عباس بالغناء؟

-وعدت الجمهور أن لا أغني، ولكن في حال طلبوا مني الغناء في الحفلات التي سأحييها سأغني لهم "زي الهوى"، لأنها أكثر أغنية أنشّز بها (يضحك).



*كيف تصف تجربة "ديو المشاهير"؟



-(يضحك) كنت أحب أن أغني مرة واحدة ويتحملني الجمهور، من دون أن يغادر أحد المكان، فغنيت "زي الهوى" والهواء لا يمكن لأحد إيقافه. كما كان هدفي من المشاركة من هم بحاجة إلى المساعدة، خصوصًا للصغار الذين يدخلون السجن من دون دعم من أحد.



*هل تعتقد أنك ظاهرة من الممكن أن تنتهي؟

-هذا الامر لا أحد يعلمه سوى الله، وأسعى جاهدًا كي أبقى موجودًا على الساحة وأقدم كل ما بوسعي. وأن أبقى بين الناس .



*حدثنا عن أغنيتك الخاصة والتي تعاونت فيها مع الشاعر علي المولى؟



-"راسي بعلبكي" هي الأغنية الخاصة الأولى لي، وهي بعيدة عن اللون الرومانسي، وتشبه شخصية عباس، وكُتبت خصيصًا لي". وتابع: "لغاية الآن لا أصدّق أنه سيصبح لي أغنية خاصة في الأسواق، وسأقوم بتصويرها على طريقة الفيديو كليب أيضًا.

*من ينافس عباس على صعيد الكوميديا ؟

-كلهم أصحابي ولم أترك أيّ عمل على خلاف، ولا أحد يقوم بما أقوم به. وتابع: "لا أحد يشبهني ولا أحب أن أخلق عداوة".

*ماذا تعد الجمهور عبر "الخليج 365. نت"؟

-في رمضان هناك عمل أحضّر له وسيتفاجأ الجميع بـ عباس الجديد .

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