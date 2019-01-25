شاهد… توفيق عكاشة: “انا الطبال وانت الرقاص”!

كتب امير فتحي في الجمعة 25 يناير 2019 02:30 صباحاً -
رد الاعلامي المصري توفيق عكاشة على الاتهامات التي يوجهها له البعض بالتطبيل للنظام الحاكم في مصر.
وقال عكاشة، في حلقة الامس من برنامج “مصر اليوم” المذاع على قناة الحياة، ردا على هذه الاتهامات: “لما تلاقيني بطبل فورا قوم وارقص اومال انا اطبل وانت ما ترقص” وتابع “ما انا الطبال وانت الرقاص”.
واضاف “من يقول كلمة حق مش على معدتك يطبل اما الذي يقول برنامج على معدتك تقول يا سلام ده برنامج كده”.
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