شكرا لقرائتكم خبر عن معهد الدوحة يخلع عباءته العربية ويوقع مذكرة تفاهم مع جامعة تركية والان مع التفاصيل

تحولت قطر إلى باحة تركية نتيجة أفعال أميرها الذليل ، الذي حولها لمستعمرة تركية يرتع فيها العثمانيون دون حساب أو مسائلة ليجعل من الدوحة المحافظة رقم 82 في دولة سلطان الأوهام .

دخل الاحتلال العثماني للدوحة مراحله الأخيرة بتتريك التعليم من خلال توقيع معهد الدوحة للدراسات العليا لمذكرة تفاهم مع جامعة بهتشه شهير التركية.

واستقبل معهد الدوحة للدراسات العليا، وفدا من جامعة بهتشه شهير التركية، اسطنبول، حيث تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين المؤسستين بحضور عدد من المسؤولين وأعضاء هيئة التدريس من الجانبين.

وطرحت هند المفتاح نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية في معهد الدوحة للدراسات العليا، مع رئيس جامعة بهتشه شهير الدكتور سيناي يالسين، وسائل تعزيز الشراكة الأكاديمية بين مؤسستي التعليم العالي في مختلف المجالات.

وأكدت على أهمية تطويرها، بما في ذلك تبادل أعضاء هيئة التدريس، وتبادل الطلاب والطالبات، وإجراء البحوث، وتنظيم البرامج الأكاديمية المشتركة، إضافة إلى المدارس الصيفية في اسطنبول والمدارس الشتوية في الدوحة.