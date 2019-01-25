شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نجوم الصف الأول بعرض أزياء Giorgio Armani Prive فى باريس والان مع التفاصيل

حرص عدد كبير من النجوم العالمين على حضور عرض أزياء "Giorgio Armani Prive"، الذى أقيم ضمن فعاليات أسبوع الموضة فى باريس "Paris Fashion Week". ومن أبرز نجوم الصف الأول بعرض "Giorgio Armani Prive" المغنية الكندية سيلين ديون التى تهتم باتباع أحدث خطوط الأزياء والموضة. كما حرص على التواجد بالصفوف الأولى بعرض الأزياء كل من النجمة العالمية داكوتا فانينج، كما حضرت أيضا النجمة أوما ثرومان وجيوم كانيه وميشال دوكرى وآمبر هيرد.

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