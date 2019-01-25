عفو رئاسي عن سامح عبد العزيز بمناسبة 25 يناير

كتب امير فتحي في الجمعة 25 يناير 2019 12:56 صباحاً -

ضمت قوائم العفو الرئاسي عن المساجين بمناسبة 25 يناير اسم المخرج سامح عبد العزيز المتهم بحيازة المخدرات.

ومن المفترض أن يتم الإفراج عن سامح عبد العزيز خلال ساعات، حسب موقع صحيفة “التحرير”.

يذكر أن محكمة جنايات الجيزة قضت في فبراير الماضي بالحكم بحبس سامح عبد العزيز 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه، في قضية حيازة مواد مخدرة.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى أصدر قرارا جمهوريا بالعفو‪ ‬عن باقى العقوبة لعدد من المحكوم عليهم بالسجن، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة ٢٥ يناير.

وبموجب القرار يتم العفو عن باقي العقوبة السالبة للحرية لفئتين.. الأولى تشمل المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى 25 يناير 2019 خمس عشرة سنة ميلادية.

وكانت آخر أعمال سامح عبد العزيز هو فيلم “سوق الجمعة” الذي عرض في أغسطس الماضي، وكان من بطولة عمرو عبد الجليل وصبري فواز وريهام عبدالغفور ودلال عبدالعزيز ومحمد لطفي وأحمد فتحي ونسرين أمين وسلوي محمد علي ومحمد عز ومحمود حجازي ونهي صالح وضيوف شرف محمود الجندي وشمم الحسن وقصة محمد الطحاوي وسيناريو وحوار أحمد عادل سلطان وإنتاج أيمن وأحمد عبد الباسط.