ريهام حجّاج: حفل زفافي على محمد حلاوة في هذا الموعد!

كتب امير فتحي في الجمعة 25 يناير 2019 12:56 صباحاً -

أكدت الفنانة المصرية ريهام حجاج، أنها ستقيم حفلًا لزفافها على زوجها الجديد رجل الأعمال محمد حلاوة وسترتدي الفستان الأبيض، بعد الانتهاء من تصوير آخر أعمالها.

ووجهت إحدى متابعات حجاج في “إنستغرام” سؤالا لها نصه: “أنت ليه معملتيش فرح يا ريهام ولبستي فستان أبيض واتصورتي”؟، لترد الفنانة بقولها: “بعد ما اخلص تصوير إن شاء الله”.

يذكر أن ريهام حجاج تواصل تصوير مشاهد مسلسلها الجديد “كارمن” الذي تخوض من خلاله أولى بطولاتها المطلقة في عالم الدراما التلفزيونية، ويشارك في بطولته بجانبها كل من محمد كيلاني، ولاء الشريف، شيرين، نور محمود، عمر الشناوى، عبير منير، وأحمد حلاوة، وليلى عز العرب، وعدد آخر من الفنانين.

وأثارت حجاج جدلا واسعا في الوسط الفني بعد نشر صورها مع “حلاوة” وبرغم تأكيدها أنها لم تكن سببًا في إفساد علاقته مع ياسمين عبد العزيز إلا أنها تعرضت لحملة هجوم شرسة من قبل نشطاء التواصل الاجتماعي ووصفوها بأنها “خطافة رجالة”، وهو ما اضطرها لتنشر ردًا مطولا على صفحتها في “إنستغرام” ترد فيه على هذه الاتهامات، وتقول: “مفيش راجل بيتسرق”.