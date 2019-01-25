إلهام الفضالة تكشفُ عن عمرها الحقيقيّ

كتب امير فتحي في الجمعة 25 يناير 2019 12:56 صباحاً -

كشفتْ الفنانة الكويتيّة، إلهام الفضالة، عن عمرها الحقيقيّ، موضّحة، أنّها تبلغ حاليًا 44 عامًا، ولجأتْ لعملية تخريم المعدة، من أجل إنقاص وزنها.

وأعربتْ إحدى متابعات الفضالة على إنستغرام، عن إعجابها بقدرتها على الاحتفاظ بجمالها’ قائلة: “عن جد أختي اللي يسوون تكميم يتغير شكلهم ويكبرهم أكثر من سنهم بس انتي ماشاء الله تمام صغرك اخوي صار أصغر من عمره يمكن لأنكم تهتمون بالرياضة والفيتامينات”

وسريعًا ما صحّحتْ لها إلهام الفضالة المعلومة، حول حقيقه خضوعها لعمليه تكميم معدة، معلّقة: “لا بس أول سنة يتعبون بعدين مع الاهتمام يرجعون وأنا مو تكميم، تحزيم معدة مسوية وهم يوم سويتها مو كبيرة والحين أربع واربعين سنة ترا الأربيعينة مو كبيرة ان شاء الله توصلون هالعمر وبتعرفون معنى الأربعيني”.وكانت الفنانة الكويتيّة، إلهام الفضالة، قد أصيبتْ ببعض الحروق في وجهها، نتيجة خضوعها لجلسة بلازما لبشرتها، وهو ما أدّى إلى ترك بعض الآثار على وجهها.

واستعرضتْ إلهام، الحرق الذي حدث في وجهها، نتيجة خضوعها لجلسة بلازما، عبر مقطع فيديو لها، على سناب شات، قائلة: “بلشوا يطلعون شوفو خطين.. رجعت البيت أحط كريم ميبو.. الله ما يوريكم الحرق كلما أمسح المكياج مكان حقن البلازما يعورني.. أنا شو مسوية بنفسي ..شلون حرقت حالي كده”.