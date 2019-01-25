شاهدوا كيف ردّتْ نسرين طافش على مهاجميها بعد “حضن” كريم عبد العزيز!

كتب امير فتحي في الجمعة 25 يناير 2019 12:56 صباحاً -

قرّرتْ الفنانة السوريّة، نسرين طافش، أنْ لا تقف صامتهً، أمام الانتقادات اللّاذعة، التي تعرّضتْ لها، بسبب احتضانها، وتقبيلها للفنان المصريّ، كريم عبدالعزيز، أمام زوجته هايدي سرور، والتي كانت ترافقه، لحضور العرض الخاصّ، لفيلم “نادي الرجال السري”.

واختارتء نسرين، أنْ تنشر صورة تجمعها بزوجة كريم عبدالعزيز، عبر “سناب شات”، لكي تثبت للجميع، أنّ علاقتهما جيّدة، ولم تتأثّر بالأخبار التي تمّ تداولها، حول غضب هايدي منها، بسبب تقبيلها، واحتضانها لزوجها.

وغازلتْ الفنانه السوريّة، زوجة كريم عبد العزيز، من خلال كتابتها، تعليقًا على الصّوره التي جمعتهما قائلة: “مع القمرايه هايدي زوجة النجم كريم عبدالعزيز”.

وكانت الفنانة السوريّة، نسرين طافش، قد تعرّضتْ لانتقادات لاذعة، من قبل متابعيها، على مواقع التّواصل الاجتماعيّ، بسبب قيامها باحتضان الفنان المصريّ، كريم عبدالعزيز، وتقبيله بشكل مستفزّ، أمام زوجته، دون مراعاه لشعورها، وذلك أثناء العرض الافتتاحيّ الخاصّ لفيلم “نادي الرجال السري”، الذي أقيم بسينما “مول العرب”، بأكتوبر.

وقام كريم، باحتضان زوجته، وتقبيلها بشكل سريع، فور انتهاء العرض الخاص للفيلم. وجاءت نسرين، لكي تحتضنه، وتقبّله أمام جميع الحاضرين، وهو ما استفزّ متابعيها، ووصفوا ما فعلته بـ”الوقاحة”.

يشارك في بطولة فيلم “نادي الرجال السري”، كريم عبدالعزيز، وغادة عادل، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، وماجد الكدواني، تأليف أيمن وتار، وإخراج خالد الحلفاوي.