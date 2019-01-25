محمد السالم يطرح كليب “الزمن دار” – بالفيديو

متابعة الخليج 365: طرح الفنان العراقي محمد السالم فيديو كليب أغنية “الزمن دار” من ألبومه الجديد “محمد السالم 2019” بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

أغنية “الزمن دار” من كلمات مجبل لازم، ألحان سيف عامر وتوزيع نور هاشم أمّا الكليب الخاص بها فهو من إخراج حسام الحسيني.

الجدير ذكره أن ألبوم “محمد السالم 2019” يتضمن 12 أغنية جديدة وهي، “لو تشوف”، “إضحك”، “يا روحي لا تروحيله”، “حبنا مات”، “دكتور الهوى”، “أحلى عشق”، “ماريده (لوحدي)، “مو عيب”، “الزمن دار”، “مثل مصري”، “يا محمد” و”سربي”.

لمشاهدة فيديو كليب “الزمن دار”: