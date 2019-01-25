عروض موسيقية وفنانون عالميون لأول مرّة في المملكة العربية السعودية

متابعة الخليج 365: ضمن الفعاليات المصاحبة للبطولة السعودية الدولية للغولف في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ستشهد المملكة العربية السعودية احتفالات موسيقية لفنانين عالميين لأول مرة في المملكة. والخميس في 31 من الحالي، ستحيي الفنانة الأميركية ماريا كاري وأحد أشهر منظمي الحفلات Tiesto حفلًا موسيقيًا في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وفي 1 شباط المقبل ستحيي المغنية الإماراتية بلقيس والمغني الجاميكي شون بول Sean Paul حفلًا موسيقيًا أمام حشد من المواطنين السعوديين والسعوديات.

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