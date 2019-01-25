نادي “موناكو” يوقف مدربه تييري هنري

متابعة الخليج 365: أعلن نادي “موناكو” المنتمي لدوري الدرجة الاولى الفرنسي لكرة القدم في بيان الخميس ايقاف مدربه تييري هنري حتى صدور قرار اخر بشأن مستقبله. واضاف النادي ان فرانك باسي سيتولى مسؤولية تدريبات الفريق بداية من الغد. وجمع موناكو نقطتين فقط في اخر خمس مباريات في دوري الدرجة الاولى الفرنسي ويحتل المركز قبل الاخير في جدول الترتيب.

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