شيرين عبد الوهاب تضمّ “أبو الرجالة” إلى ألبومها الجديد!

متابعة بتجــــــــــــــرد: تواصل النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب في الكشف عن مفاجآتها الفنية، واحدة تلو الأخرى.

وطرحت شيرين عبد الوهاب أغنية جديدة بعنوان “أبو الرجالة” عبر قناتها الرسمية على موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات.

الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان وتوزيع خالد عز وضمّتها شيرين عبد الوهاب إلى ألبوم “نسّاي” الذي أطلقته مؤخرًا.

وكانت شيرين عبد الوهاب قد أصدرت أغنية أخرى بعنوان “لواني” منذ شهر تقريبًا لتكون قد أضافت إلى أغاني الألبوم أغنيتين عبارة عن Bonus Tracks.

الجدير ذكره أن ألبوم شيرين عبد الوهاب “نسّاي” يتضمن 12 أغنية وهي، “نسّاي”، “بحبك من زمان”، “يا بياعين الصبر”، “ضعفي”، “حبّه جنّة”، “الوتر الحساس”، “كلام عينيه”، “يا ريت – حاجات”، “زمان”، “الكدابين”، ”طيب وجدع” و ”تاج راسك”.

لمشاهدة فيديو أغنية “أبو الرجالة”: