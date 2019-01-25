نوال الكويتية بالزي العماني.. وهكذا جاء رد فعل جمهورها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فاجأت الفنانة الكويتية نوال جمهورها بارتداء الزي العماني أثناء تواجدها في دار الأوبرا السلطانية بمسقط، معربة عن سعادتها بارتدائه.

وعبر "إنستغرام" نشرت نوال صوراً لها بالزي العماني، لتعلق: "حلوة عمان يا بلادي الغالية عمان.. دار الأوبرا السلطانية..مسقط"، ليرد عليها الجمهور بالإعجاب الشديد بإطلالتها في الزي العماني وكتبوا لها: "يا زين الزين"، و"حلو اللبس العماني عليكي يا فنانة"، إلى جانب الكثير من التعليقات الأخرى.

كما نشرت الصفحة الرسمية الخاصة بمعجبيها مقطع فيديو لها أثناء السير بالزي العماني، والخروج من غرفتها إلى المسرح، وهي تضحك وتقول: "حلوة والله اللبس العماني"، ليرد عليها الجمهور بتعليقات منها: "بدر البدور وأجمل من لبس وغنى"، و"روعة اللبس عليكي يا أم حنين".

ومن المقرر أن تحيي نوال حفلاً غنائيًا في دار الأوبرا السلطانية غداً الجمعة والأحد المقبل لتغني مجموعة من أروع أغانيها التي نالت شهرة واسعة في أنحاء مختلفة من الوطن العربي.