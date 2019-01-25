شمس الكويتية تواصل استفزاز متابعيها بإطلالة أكثر جرأة.. وهذا ما قالته!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - استفزت الفنانة شمس الكويتية متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي من جديد من خلال نشرها صورة تكشف عن كتفيها، عبر "إنستغرام"، وذلك بعد مرور أيام قليله فقط على الهجوم الذي تعرضت له لقيامها بإحياء حفل زفاف ورقصها بفستان جريء.

وعلقت على صورتها، قائله: "قد أفلح من قال طز للجميع ثم واصل حياته وحقق أهدافه، وذلك في إشاره منها إلى أنها لن تلتفت لأي انتقاد سلبي سيوجه لها من قبل متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي".

وكانت الفنانة الكويتية قد تسبّبت في إثارة الجدل والغضب بين المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب وصلة رقصها بالفستان القصير الذي أبرز مفاتن جسدها، معتبرين أن هذه الملابس المثيرة والرقص لا يتماشيان مع عادات وتقاليد المجتمع العربي.

وهذه ليست المرة الأولى التي تُثير فيها شمس الجدل بملابسها، حيث ظهرت في بداية كليب "ابن الـ"، مرتديةً قميص النوم، فضلًا عن قيامها بإيحاءات اعتبرها الجمهور إغراءً واضحًا، لا يليق بها كفنانة تنتمي للخليج والوطن العربي، ووصفوا الفيديو بـ"الانحلال".

وسبق أن رفضت الفنانة شمس الكويتية، الهجوم الذي تعرضت له على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب جرأة كليب أغنيتها الجديدة "ابن الـ".

وكتبت شمس تغريدة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، ردت خلالها على منتقديها قائلة: "يا جماعة ترى فيه فرق بين النقد وبين قلة الأدب".