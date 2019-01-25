سمر محمد متولي: تأثرتُ بوالدي.. وموهبتي تفرضُ نفسها بالأعمال الفنيّة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت الفنانة الشّابّة، سمر محمد متولي، إنّها تتلقّى دعمًا كبيرًا من الوسط الفنيّ، لاستكمال مسيرة والدها، الفنان القدير، محمد متولي، قائلة: "تأتيني ترشيحات من مخرجين ومنتجين وأبطال العمل، دعم لفكرة استكمال مسيرة والدي وأنا نسخة مصغرة من أبي".

لكنّها أشارتْ، إلى أنّ موهبتها تفرض نفسها في الأعمال الفنيّة، أكثر من دعمها، لكونها نجلة الفنان محمد متولي، لافتةً، إلى أنّها تشارك حاليًا في فيلمين؛ الأوّل "مولد يا سيدة"، بطولة خالد النبوي، والثاني، "الهجام"، بطولة أحمد عبدالله محمود.

وتُوفي الفنان المصريّ، محمد متولي، عن عمر يناهز الـ71 عامًا في 17 فبراير الماضي، تاركًا إرثًا فنيّا، وأعمالاً كبيرة وكثيرة، منها: "أرابيسك"، "ليالى الحلمية"، "زيزينيا، "قلبى ليس في جيبى""، ومن المسرحيات:"شارع محمد علي"، "البرنسيسة".