صابر الرباعي يستعد لإحياء حفل ضخم في عيد الحب بـ"مونتريال"

يستعد الفنان صابر الرباعي لإحياء حفل غنائي ضخم يوم 15 فبراير المقبل احتفالا بعيد الحب في "مونتريال" ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا.

ويشدو خلاله "الرباعي" بباقة من أروع أغنياته القديمة والحديثة، منها "عزة نفسى، غلطان، جرحى ما شفى، عز الحبايب، ياللى جمالك، ع اللى جرى، أمى، ضاقت بك، بنتخلق، خلص تارك، أتحدى العالم، سيدى منصور، وبرشا برشا".

من ناحية أخرى يقوم صابر بالتحضير الى ألبومه الجديد والذى من المقرر ان يطرحه خلال الفترة المقبلة.

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