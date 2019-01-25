الحلقة الثانية والسبعون من "أبو العروسة 2" تحقق 2 مليون مشاهدة

تصدرت الحلقة الثانية والسبعون من مسلسل "أبو العروسة" الموسم الثاني، على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، وكانت تجاوزت الحلقة حاجز الـ 2 مليون مشاهدة.

وينتمي المسلسل إلى نوعية الـ60 حلقة، وعرض الجزء الأول منه قبل شهر رمضان الماضي، وشارك في بطولته سيد رجب، سوسن بدر، رانيا فريد شوقي، نرمين الفقي، مدحت صالح، محمد عادل، محمود حجازي، كارولين عزمي ومن إخراج كمال منصور وتأليف هاني كمال.

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