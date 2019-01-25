شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ترشيحها لجائزة أفضل أغنية بالأوسكار.. اسمع All The Stars والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تم ترشيح أغنية All The Stars في فئة أفضل أغانى الأفلام الأصلية في جوائز الأوسكار عن فيلم Black Panther، الذى طرح 16 فبراير من العام الماضى.
حقق فيلم Black Panther إيرادات وصلت إلى مليار و 347 مليون دولار أمريكى.
الفيلم ينتمى لفئة الأكشن والمغامرة، وهو من إنتاج شركة الإنتاج الأمريكية بوينا فيستا، وهو من إعداد وتأليف الثنائى ريان كوجلر وجو روبرت كول،، وإخراج ريان كوجلر أيضاً، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، النجم تشادويك بوسمان، لوبيتا نيونجو، شادويك بوسمان، مايكل بكارى جوردون، أندى سركيس، وسباستيان ستان.
قصة الفيلم المقتبسة عن رواية "الفهد الأسود" للكاتبان ستان لى وجاك كيربى، تدور فى إطار من الإثارة والأكشن حول الحاكم الملكى للأمة الأفريقية، الذى يرث قوى خارقة تساعده فى الدفاع عن أرض بلاده من التمزق والحرب الأهلية، بسبب تدخلات اﻷعداء داخلها وخارجها.
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