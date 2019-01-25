شكرا لقرائتكم خبر عن جمهور محمد حماقى يحتفل بطرح ألبومه "كل يوم من ده" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل جمهور النجم محمد حماقى، بطرح ألبومه الجديد "كل يوم من ده" اليوم الخميس. ألبوم "كل يوم من ده" يضم 20 أغنية، وهم "يزلزل"، و"كل يوم من ده"، و"ليلى"، و"عيونى سهرانة"، و"صور"، و"وأعمل ايه"، و"بقيت معاه"، و"يا غربة"، و"م البداية"، و"يا ستار" و "قدام الناس"، و"كفاية حلول وسط"، و"راضينى"، و"راسمك فى خيالى"، و"لا عتاب ولا حيرة"، و"الحكاية حكايتنا"، و"عاش من شافك"، و"خلينا زاى ما إحنا"، و"قالو عنك"، وخدنى اليك".

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