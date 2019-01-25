شكرا لقرائتكم خبر عن بيخافوا من الحسد "زينا".. نيكولاس هولت يخفى نوع طفله.. تعرف على السر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر النجم نيكولاس هولت على غلاف مجلة ES Magazine ، وهو مرتدي قبعة من نوع خاص، وتحدث هولت في حواره للمجلة عن كونه أبا، مؤكدا أن تقديره للوقت أصبح مختلفا، لذلك يتحدث بسرعة في حواراته ولقاءاته ليعود إلى أسرته بشكل سريع.

وعن إخفائه نوع مولوده الذي رزق به في 17 إبريل من عام 2019 ، قال إنه لن يكشف في الوقت الحاضر عن نوعه وأن الأمر سيتم اكتشافه مع الوقت، وأنه حاليا يعتبره شيئا صغيرا يخصه وفقط دون تنصيف ولد أو بنت.

من جانب آخر يشارك هولت في بطولة فيلم X-Men: Dark Phoenix مع إيفان بيترز، وجنيفر لورانس، وجيسيكا تشاستاين، وجيمس ماكافوي، وصوفي تيرنر، ومايكل فاسبندر، وتاي شيريدان، وكودي سميت ماكفي، ومن إخراج سيمون كينبرج، ومن تأليف جون بيرن، وكريس كليرمونت، وديف كوكرم، وجاك كيربي، وستان لي.

فيلم X-Men: Dark Phoenix يدور حول بدء جان جراي بتطوير قوى لا تصدق وتحويلها إلى لعبةDark Phoenix، وسوف يكون على X-Men أن يقرر ما إذا كانت حياة عضو الفريق تساوي أكثر من كل الأشخاص الذين يعيشون فى العالم.