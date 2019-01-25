حاول الانتحار حرقًا.. وفاة المنتج الجزائري يوسف قوسم متأثرًا بجراحه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
توفي، اليوم الخميس، المنتج التلفزيوني الجزائري يوسف قوسم بمستشفى بلدة الدويرة بالضاحية الجنوبية للعاصمة الجزائرية، متأثرًا بجراحه إثر محاولته الانتحار حرقًا داخل مقر قناة خاصة.
وكان يوسف قوسم منتج ومدير شركة "Go Films"، حاول الانتحار حرقًا في مقر تلفزيون "دزاير تي في" المملوك لرجل الأعمال الشهير علي حداد، في السابع من شهر يناير الجاري، احتجاجا على تماطل إدارة القناة في صرف مستحقاته المالية العالقة لديها نظير إنتاجه برامج تلفزيونية لصالح القناة.
وفارق قوسم الحياة، في قسم الحروق بمستشفى الدويرة، بعد 17 يوما من تلقي العلاج.
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