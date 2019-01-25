سعد الصغير يروج لحفلته في دبي مع أمينة (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الفنان سعد الصغير عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة تجمعه والفنانة أمينة.

وعلق سعد الصغير على الصورة بقوله: "غدًا إن شاء الله هنستنا أهل دبي في القرية العالمية مع أختي وحبيبتي وعشرة السنين، أمينة"

يُذكر أن الفنان سعد الصغير احتفل منذ أيام بخطوبة نجله الأصغر محمد، كما أحيا حفل رأس العام الميلادي في سوريا.