نبيل فاروق يهدي روايته لتركي آل الشيخ (صورة)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
أهدى الروائي والسيناريست الدكتور نبيل فاروق روايته "المتسلسل" للمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية.
وكتب الدكتور نبيل فاروق في الإهداء: "إلى سمو تركي آل الشيخ، فعاصفة الأفكار التي تبادلناها في جلسة مثمرة، هي التي أنبتت هذه الرواية، مع تحياتي وتقديري وشكري".
يٌذكر أن الدكتور نبيل فاروق كتب من قبل فيلم "الرهينة" لأحمد عز، ومسلسل" العميل 1001" لمصطفى شعبان.
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