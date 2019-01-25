هكذا علق محمد إمام على صورته مع ياسمين رئيس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الفنان محمد إمام عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة تجمعه والفنانة ياسمين رئيس والفنان محمد عبدالرحمن من كواليس "لص بغداد". وكتب محمد إمام في تعليقه على الصورة: "الأفلام اللي فاتت حاجة والفيلم ده حاجة تانيه خالص "لص بغداد"، صيف ٢٠١٩ إن شاء الله". يُذكر أن الفنان محمد إمام يصور حالياً مشاهده في فيلم "لص بغداد" من إخراج أحمد خالد موسى، لينطلق بعدها في تصوير مسلسل "هوجان" مع المخرجة شيرين عادل ليخوض به السباق الرمضاني.

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