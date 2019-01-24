إحالة الفاشنيستا الكويتية للتحقيق لتوثيقها لحظة إبلاغ ابنها بوفاة جدته

كتب امير فتحي في الخميس 24 يناير 2019 11:26 مساءً -

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نشرته “بلوغر” مقيمة في الكويت تدعى فينيسيا، صوّرت ردة فعل ابنها (11 سنة) وهي تخبره بأن جدّته أي والدتها، فارقت الحياة.

ويظهر في الفيديو كيف انهار الطفل بالبكاء، ورغم ذلك استمرّت في تصويره، ونشرت الفيديو عبر حسابها في “سناب شات” من دون مراعاة مشاعر طفلها.

وأثار الفيديو جدلاً واسعاً في منصّات مواقع التواصل الاجتماعي وعرّض المدوِّنة الشهيرة لهجوم وانتقادات واسعة، ما دفع إدارة الجرائم الالكترونية إلى إحالتها للتحقيق وفق ما ذكر حساب “المجلس” الكويتي في “تويتر”، مؤكداً أنه تم إحالتها للنيابة العامة بالتعاون مع جمعية حماية الطفل.