إليسا مساهمة بـ 40 بالمئة من شركة روتانا

بالتزامن مع عودة شركة "روتانا" القوية باستقطاب أهم نجوم الغناء، أعلن رئيس الشركة الأمير الوليد بن طلال عن تجاوز فيديوهات الشركة الغنائية المصوّرة والإصدارات الصوتيّة بالإضافة إلى المقابلات التلفزيونيّة لكافة قنواتها، حاجز الـ١١ مليار مشاهدة عبر منصّة “يوتيوب” لعام 2018 فقط، في سابقة أولى لشركة إنتاجيّة عربية.

تغريدة الوليد بن طلال

وشارك الأمير الوليد بن طلال عبر حسابه على منصّة "تويتر" الخبر، الذي كان للفنانة إليسا فيه حصّة الأسد، بتجاوز ما حققته أعمالها أكثر من 4.5 مليار مشاهدة، أي ما يقارب الـ40 في المئة من مجمل المشاهدات عموماً.

يذكر أنّ "روتانا" كانت بصدد تنظيم احتفالية لإليسا بمناسبة تجديد عقدها معها، إلا أنّ انشغال إليسا حال دون ذلك، بانتظار الإعلان عن الموعد الجديد الذي ستحتفل فيه الشركة بتجديد العقد وبمساهمة الفنانة في رفع نسب المشاهدة للشركة على اليوتيوب.