بالتفاصيل: هذا ما ينتظركم في حفل أم كلثوم في "شتاء طنطورة" مساء غدٍ الجمعة

تستقبل مدينة العلا السعودية مساء غدٍ الجمعة، حفلاً للفنانة الراحلة أم كلثوم، التي ستظهر على المسرح بتقنية الهولوغرام، حيث سيتسنّى للحضور مشاهدتها وكأنها تقف على المسرح.

الاستعداد للحفل استغرق أكثر من سنة، بين بحث وتنفيذ الفكرة، ومن المقرّر أن يشهد مسرح المرايا مساء غدٍ الحفل، الذي سيستمر ساعتين، تنقل منها قناة MBC ساعة واحدة فقط.

وينقسم الحفل إلى عدّة أقسام، تتضمّن فيديو تكريمي لأم كلثوم، وصلة غنائية لفتاة صغيرة من أسرتها، وصلة لعازف أكورديون كان يعزف في فرقتها الموسيقية، و4 أغانٍ لكوكب الشرق هي "انت عمري"، "ألف ليلة وليلة"، "بعيد عنك" و"لسه فاكر"، ستغنيها على المسرح بتقنية الهولوغرام، التي تطبق للمرة الأولى في الشرق الأوسط في حفل كامل.

وصلة أم كلثوم ستستمر مدّة ساعة، وباقي الفعالية ساعة سيكون خلالها الجمهور على موعد مع مفاجآت سيتم الإعلان عنها في الحفل.

ومن المقرر أن تجول هذه الفعالية على أكثر من بلد عربي، على أن تكون "العلا" أول مدينة عربية تستقبلها.