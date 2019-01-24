منتج فيلم تامر حسني الجديد يكشف لموقعنا كواليس العمل المنتظر!

متابعة بتجـــــــــــــرد: يواصل النجم المصري تامر حسني تصوير مشاهد فيلمه الجديد في لبنان بمشاركة عدد من الممثلين والنجوم.

وفي حديث مع المنتج زيد كوردي، رئيس مجلس إدارة شركة “نيوسينشري” التي تتولى إنتاج الفيلم قال لموقعنا: “في البداية وعلى الصعيد الشخصي أود أن أعبّر عن مدى إعجابي وانبهاري بمجهود الفنان المحترم والراقي تامر حسني في فيلمه الجديد من حيث تأليفه لقصة الفيلم، فهي قصة ذات مضمون وعمق مكتمل الأبعاد، لها رسالة عظيمة تشعرك وكأنها رواية لأديب كبير السن”.

وتابع زيد كوردي في حديثه مع موقعنا: “قصة العمل تدور في إطار من الأكشن والتشويق يغزلها تامر حسني بشخصيته الجدية والمرحة في الوقت نفسه، أنا منبهر بقوة إرادته في تحول جسده بهذا الشكل في ثلاث أشهر فقط، مع مدربه الخاص الكابتن أحمد بدوي وتحديهما للوصول إلى هذا الشكل دون الإستعانة بأي مساعدات غذائيه أو كميائية، فقط بدايت ومواظبة صارمة على التمرين حتى أثناء التصوير في الشارع يقوم تامر ببعض التمارين بين المشهد والآخر لإن دوره في هذا العمل يتطلب رشاقة بدنية فائقة وقوة هائلة، فكان التحدي من وجهة نظر نجم الجيل أن يبدو في ملابسه الطبيعية أنه رياضي الجسد مائل إلى النحافة وعندما يظهر جسده دون القميص في أحد المشاهد تجده كثير التفاصيل والتشاريخ وتحديدًا في منطقة عضلات البطن تجد مجهود يفهمه فقط مدربو الرياضة ويقدره جيدًا جمهور السينما”.

واختتم منتج فيلم تامر حسني كلامه قائلًا: “تامر شخص لا ينام، ينشغل فقط بأسرته ثم عمله، فهو فنان ذكي طموحه لا يتوقف بل يزيد يومًا بعد يوم، هو نجم محترم ملتزم في مواعيد عمله ويكون أوّل فنان في مكان التصوير، يحترم الصغير والكبير.. أتمنى العمل معه دائمًا ويشرفني انضمامه إلى شركتنا نيو سينشري فهو شخص خلوق، مجتهد ومتواضع وفي نفس الوقت الأعلى مبيعًا وأجرًا وإيرادًا في تاريخ السينما المصرية والعربية”.

ويشارك في الفيلم النجم خالد الصاوي والنجمة زينة والفنانة الجميلة الصاعدة عائشه بن احمد ونجم الكوميديا محمد سلام والنجم القدير عزت ابو عوف وهو من إخراج سعيد الماروق.

الجدير بالذكر أن تامر حسني حقق أعلى إيرادات السينما المصرية والعربية بفيلم “البدلة” الذي طرح في الصالات السينمائية في فترة عيد الأضحى المنصرم.