ما حقيقة تسوية طلاق جورج كلوني وأمل علم الدين؟

متابعة الخليج 365: زعمت تقارير صحافية أن الممثل الهوليوودي جورج كلوني والمحامية البريطانية من أصل لبناني أمل علم الدين يُحاولان الحصول على الطلاق بعد زواج دام أربع سنوات.

موقع هوليوود لايف كشف أنّ الخبر يقع ضمن خانة الشائعات التي تُلاحق كلوني (57 عامًا) وأمل (40 عامًا) بعدما قيل إنّهما تطلقا في 22 كانون الثاني بتكلفة 520 مليون دولار.

ولكن متحدّث باسم كلوني أكّد للموقع عدم صحّة هذه المزارعم مؤكدًا أن زواج جورج وأمل ما زال قويًا ويعيشان في سلام تام مع توأمهما إيلا وألكساندر.

ما يعني أيضًا أن أمل لن تحصل على حضانتهما كما أشيع أخيرًا، إذ لا يوجد أي خلاف على الإطلاق حتّى انهما شوهدا سويًا الشهر الفائت خلال حضورهما حفل زفاف.