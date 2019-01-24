هل يغني عمرو دياب شارة مسلسل دينا الشربيني؟

تعود الفنانة دينا الشربيني لتنافس في رمضان 2019 بمسلسل جديد من انتاج شركة ايغل فيلمز.

المسلسل سيحمل توقيع المخرجة كاملة أبو ذكري والسيناريست مريم نعوم، وهو من إنتاج مجموعة قنوات Mbc، تنفّذه شركة ايغل فيلمز لصاحبها المنتج جمال سنان، تحت إشراف المنتج محمد مشيش ومن المقرر أن يعرض على شاشة MBC مصر في رمضان ٢٠١٩.

العمل مأخوذ عن فورمات إيطالي ويتكتّم “مشيش” عن الإعلان عن تفاصيله حتى الآن. ولم يستقر على إسمه. وسيبدأ تصويره قريباً ويشارك في بطولته النجوم دينا الشربيني ريهام عبد الغفور، أحمد السعدني، أحمد فهمي، سوسن بدر وجاري التعاقد مع عدد كبير من نجوم الدراما المصرية.

ولان هناك صداقة قوية تربط المنتج جمال سنان بدينا الشربيني والنجم عمرو دياب، فهل من الممكن ان يغني الاخير شارة مسلسل دينا، قال “سنان”: “ممكن ولكن بعد بكير”. واضاف “ربما لن يكون هناك شارة للمسلسل”.

وتابع جمال سنان كاشفاً انه سيكون هناك تعاوناً مع عمرو دياب في المستقبل ولكن رفض الكشف عن تفاصيل هذا التعاون.

المسلسل يعتبر التعاون الثاني بين ايغل فيلمز ودينا الشربيني بعد مسلسل “غراند اوتيل” في عام 2016.