رانيا يوسف تكشف عن أمنياتها في 2019 وسر جمالها وناديها المفضل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

ردت الفنانة رانيا يوسف على أسئلة جمهورها، عبر هاشتاج أطلقته على صفحتها الرسمية بموقعي تويتر وإنستجرام.

وردا على سؤال أحد متابعيها عن الأشياء التي تتمنى حدوثها في 2019، قالت: "الصحة والستر، ربنا يخليلي بناتي، راحة البال، ربنا يحفظ بلدي".

وعند سؤالها عن ناديها المفضل، قالت إنها تشجع المنتخب المصري، وعن جديد أعمالها قالت فيلم بعنوان "راس شيطان".

أما عن عمل جزء ثانٍ من مسلسلها الأخير "كأنه إمبارح"، أجابت: "لحد دلوقتي مفيش جزء تاني"، كما ردت على سؤال أحد متابعيها عن: هل ترى نفسها امرأة قوية أم ضيعفة؟، فأجابت: أنا قوية ومبحبش الضعف.

وعن سر جمالها أجابت: "سر جمال أي شخص الرضا بحياته، وأنا راضية الحمد لله"، وسألها أحد متابعيها: "هل ممكن أشوفك في دور ملكة فرعونية زي حتشبسوت أو نفرتيتي؟"، فأجابت: "أتمنى أعمل دور زي ده".