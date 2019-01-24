فاجعة بدمشق.. سبعة أطفال من عائلة واحدة يلقون حتفهم مع بعض

كتب امير فتحي في الخميس 24 يناير 2019 12:53 مساءً -

قضى سبعة أطفال من عائلة واحدة في حريق نشب بسكن يقع بالحي القديم في العاصمة السورية دمشق، الأربعاء، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية “سانا”.



وقال مسؤول بشرطة دمشق للوكالة أن الأخوة الذين قضوا في الحادث تتراوح أعمارهم بين 3 و 13 سنة، من عائلة عرنوس، مضيفا أنه تم نقل جثثهم إلى مستشفى قريب من المنطقة.

وذكرت “سانا” أنه لم يعرف لحد اسبب نشوب الحريق الذي بدأ مساء الثلاثاء بالطابق الرابع لمبنى مسببا مقتل سبعة أخوة إضافة الى خسائر كبيرة بالعمارة، الا أنه يمكن أن يكون بسبب سخان كهربائي.



وقال مسؤول بالمطافىء أن النيران تسببت في سقوط سقف المبنى.

كما زار رئيس الحكومة عماد خميس موقع الحريق في نفس اليوم حسبما أفادت به الوكالة.