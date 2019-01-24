ألبوم نوال الزغبي مفاجأة عيد الحب

تستعد النجمة نوال الزغبي لطرح ألبومها الجديد والمنتظر بفارغ الصبر من قبل الجمهور العربي بتاريخ 14 شباط/فبراير المقبل أي بمناسبة عيد العشاق وذلك بالتعاون مع شركة روتانا وتطبيق ديزر للموسيقى.

وتتخذ نوال من حسابها على تويتر منبراً لتعلن اسماء اغاني ألالبوم حيث كشفت حتى اليوم عن بعض اسماء الاغنيات وهي: رقم 1 “ما تصبح صبح”. رقم 2 “جوا بقلبه”. رقم 3 “محاية”. رقم 6 “اللي براسي عملته”. رقم9 “الجمال لناسه”.

ونشرت شركة روتانا الاعلان الاول للألبوم الذي يتضمن 10 أغنيات، تراهن نوال عليه كثيرًا، خاصة انه دام تحضيره سنتين، كي تختار أغنيات منوعة و”ضاربة”، وقد وضعت شركة “روتانا” لها ميزانية ضخمة، بحسب ما قالت.

ويعتبر هذا الالبوم هو باكورة عودتها الى شركة “روتانا” تعاونت فيه مع الملحن عمرو مصطفى الذي قدّم لها ثلاث أغنيات. وايضاً تعاملت في الثلاث أغنيات مع كل من الكتاب المصريين ايمن بهجت قمر، أمير طعيمة وخالد تاج الدين.

كما ان الملحن محمود الخيامي اشتغل لها أغنية اكثر من رائعة بعنوان “اه يا سيدي”، بالإضافة الى اغنية لبنانية ستحمل توقيع الملحن فضل سليمان والشاعر مازن ضاهر بعنوان “محاية” ستكون درامية ومفاجأة.

وكشفت نوال الى انها تتعامل للمرة الأولى مع أسماء جديدة قدّموا لها مواضيعًا مختلفة وجديدة عليها ستشكل مفاجأة في الالبوم.

وكانت “الزغبي” قد أعلنت في وقت سابق أن البومها الجديد سيتضمن 10 أغنيات بعد أن كانت حددت العدد بـ 8 ثم 9 قبل أن تستقر على 10 أغانيات منوعة بين المصري واللبناني والعراقي.