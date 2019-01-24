شيرين عبد الوهاب تتلقى هدية خاصة من أمال ماهر وما حقيقة الحرب بينهما؟

متابعة بتجــــــــــــــرد: أهدت النجمة المصرية أمال ماهر زميلتها النجمة شيرين عبد الوهاب نسخة من ألبومها الجديد “أصل الإحساس”.

ونشرت شيرين عبد الوهاب مؤخرًا صورة لنسخة الألبوم التي تلقتها من أمال ماهر وتمنت لها النجاح الدّائم في أعمالها الفنية كافّة فكتبت في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”: “ألف مبروك وإن شاء الله من نجاح لنجاح”.

وتأتي هذه المبادرة من أمال ماهر بعد أحاديث عن منافسة محتدمة بينها وبين مواطنتها شيرين عبد الوهاب التي أطلقت بدورها مؤخرًا ألبوم جديد وحمل العمل اسم “نسّاي”.

تجدير الإشارة إلى أن ألبوم أمال ماهر “أصل الإحساس” يتضمن 16 أغنية وهي “مش هنساه”، “وفيها ايه”، “غاب”، “عايشين”، “أصل الإحساس”، “لو رسمته”، “قالوا بالكتير”، “ياما عز عليا بعادك”، “اديني فرصة” و”بداية بدايتك”، “قلبك كبير”، “الطير الوحيد”، “ما خلاص”، “حبيبي هانت”، “أجمل حب” و”حكاية”.

أمّا ألبوم شيرين عبد الوهاب “نسّاي” فيتضمن 12 أغنية وهي، “نسّاي”، “بحبك من زمان”، “يا بياعين الصبر”، “ضعفي”، “حبّه جنّة”، “الوتر الحساس”، “كلام عينيه”، “يا ريت – حاجات”، “زمان”، “الكدابين”، ”طيب وجدع” و ”تاج راسك”.